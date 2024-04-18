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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:58
Ferlakur написав:
Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати
Кешбек виплачується на універсалку?
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otshelnick1
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