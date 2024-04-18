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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:58

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати
Кешбек виплачується на універсалку?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:54

  otshelnick1 написав:
  Ferlakur написав:Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати
Кешбек виплачується на універсалку?

так на універсалку, зразу після оплати, під сумою буде видно нарахований кеш бек (орієнтир жовтенька медалька), а виплачують, згідно умови, наступного тижня після здійснення оплати комунальних послуг
novichok
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  #<1 ... 381382383384
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