Ferlakur написав:3%-кешбек на все від «ПриватБанку»
Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.
UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.
А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек
Потім напишуть що акція тільки на запрошення і КБ тільки через кляузу в НБУ якщо пощастить. Це почесні гавнюки. Проходили.
Вже зробив скрін умов та скрін підписки на акцію про всяк випадок