RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:58

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати
Кешбек виплачується на універсалку?
otshelnick1
 
Повідомлень: 214
З нами з: 13.10.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:54

  otshelnick1 написав:
  Ferlakur написав:Яка винагорода чекає на учасників акції?
Кешбек 3% від оплати
Кешбек виплачується на універсалку?

так на універсалку, зразу після оплати, під сумою буде видно нарахований кеш бек (орієнтир жовтенька медалька), а виплачують, згідно умови, наступного тижня після здійснення оплати комунальних послуг
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:21

  feecold написав:
  Ferlakur написав:3%-кешбек на все від «ПриватБанку»

Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.

https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu


UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек :mrgreen:


Потім напишуть що акція тільки на запрошення і КБ тільки через кляузу в НБУ якщо пощастить. Це почесні гавнюки.
Проходили.

Вже зробив скрін умов та скрін підписки на акцію про всяк випадок :D
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 05.01.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:07

Re: ПриватБанк

В додатку не дає зробити автоплатіж-переказ з картки іншого банку, неможливо вибиати картку іншого банку, хоча вона щойно добавлена. Як це подалати?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 31.10.12
Подякував: 642 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:28

  V2 написав:
  Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»


Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві? :roll:
красить спину в белый цвет :mrgreen:
выплата 18 месяцев по 18 грн в мес
https://epicentrk.ua/shop/snezhno-belay ... -7-kg.html
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 24.10.14
Подякував: 64 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 381382383384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5312)
19.04.2024 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.