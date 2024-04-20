Ferlakur написав:3%-кешбек на все від «ПриватБанку»
Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.
UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.
А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек
Потім напишуть що акція тільки на запрошення і КБ тільки через кляузу в НБУ якщо пощастить. Це почесні гавнюки. Проходили.
Вже зробив скрін умов та скрін підписки на акцію про всяк випадок
підтримка як завжди каже що система автоматично все це робить кожен день перевіряє за списком невідомих параметрів і перегяладє можливостя надання КЛ і ОЧ... а виглядає як мене просто закинули в чорний список по ОЧ
при цьому КЛ регулярно збульшують самі нещодавно до 75 тисяч підняли
quadro_tony_da написав:мені ОЧ відключили, зробили 0 десь років 7 назад
БЕЗ причин, кредитів не мав заборгованостей теж
з тих пір не дають...
не знаю чому
підтримка як завжди каже що система автоматично все це робить кожен день перевіряє за списком невідомих параметрів і перегяладє можливостя надання КЛ і ОЧ...
Я колись добився відповіді про причину відключення ОЧ - просрочка у дружини в іншому банку (реальний факт, підтвердилось). При чому КЛ не відключали. Тепер ОЧ іноді з'являється, оформлю розстрочку - відключають. Витрататив КЛ, яким майже не користувався - порізали після поверненні... @#₴&
quadro_tony_da написав:мені ОЧ відключили, зробили 0 десь років 7 назад
БЕЗ причин, кредитів не мав заборгованостей теж
з тих пір не дають...
не знаю чому
підтримка як завжди каже що система автоматично все це робить кожен день перевіряє за списком невідомих параметрів і перегяладє можливостя надання КЛ і ОЧ...
Я колись добився відповіді про причину відключення ОЧ - просрочка у дружини в іншому банку (реальний факт, підтвердилось). При чому КЛ не відключали. Тепер ОЧ іноді з'являється, оформлю розстрочку - відключають. Витрататив КЛ, яким майже не користувався - порізали після поверненні... (Ненормативна лексика)