Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку та придбали товар за послугою «Оплата частинами».Кешбек не нараховується на платежі за «Оплатою частинами». https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu
quadro_tony_da написав:коли закривав одну віртуальну карту там були копійки, вибрав перевести на благодійністьпотім одна велика покупка повернулась назад, інет магазин зробив refundале карта вже була закритазвернувся в підтримку, де поверненнясказали так як ви при закритті картки обрали благодійність, то і повернення автоматично теж списалось пізніше на благодійність