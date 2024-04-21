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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:34

Re: ПриватБанк

Щось не зовсім розумію:
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку та придбали товар за послугою «Оплата частинами».
Кешбек не нараховується на платежі за «Оплатою частинами». https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu

Тобто 1 раз від всієї суми нараховують до 300 грн кешбеку?
Ліміт "Оплати частинами" мені також регулярно змінюють - від 11 тис до 60 тис тепер як на картці 0.
І гасити там було потрібно не маючи заборгованості щоб без комісу чи вже ні?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:17

Re: ПриватБанк

коли закривав одну віртуальну карту там були копійки, вибрав перевести на благодійність


потім одна велика покупка повернулась назад, інет магазин зробив refund
але карта вже була закрита

звернувся в підтримку, де повернення

сказали так як ви при закритті картки обрали благодійність, то і повернення автоматично теж списалось пізніше на благодійність :| :|
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:37

  quadro_tony_da написав:коли закривав одну віртуальну карту там були копійки, вибрав перевести на благодійність


потім одна велика покупка повернулась назад, інет магазин зробив refund
але карта вже була закрита

звернувся в підтримку, де повернення

сказали так як ви при закритті картки обрали благодійність, то і повернення автоматично теж списалось пізніше на благодійність :| :|

Чи то відповідь, чи то банк гідні Оскару :D
valya
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:32

  V2 написав:
  Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»


Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві? :roll:


Туалетний папір на f.ua, вже другу таку акцію через них розпочав. На позиціях, де доступна "Оплата частинами", є посилання "Кредитні програми". Після оформлення оплати через деякий час окремо надходить повідомлення від Привата, що кешбек на 3 місяця підключено.
wildlynx
 
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