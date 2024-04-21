Тобто 1 раз від всієї суми нараховують до 300 грн кешбеку? Ліміт "Оплати частинами" мені також регулярно змінюють - від 11 тис до 60 тис тепер як на картці 0. І гасити там було потрібно не маючи заборгованості щоб без комісу чи вже ні?
Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»
Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві?
Туалетний папір на f.ua, вже другу таку акцію через них розпочав. На позиціях, де доступна "Оплата частинами", є посилання "Кредитні програми". Після оформлення оплати через деякий час окремо надходить повідомлення від Привата, що кешбек на 3 місяця підключено.