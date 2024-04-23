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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:34

Re: ПриватБанк

Щось не зовсім розумію:
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку та придбали товар за послугою «Оплата частинами».
Кешбек не нараховується на платежі за «Оплатою частинами». https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu

Тобто 1 раз від всієї суми нараховують до 300 грн кешбеку?
Ліміт "Оплати частинами" мені також регулярно змінюють - від 11 тис до 60 тис тепер як на картці 0.
І гасити там було потрібно не маючи заборгованості щоб без комісу чи вже ні?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:17

Re: ПриватБанк

коли закривав одну віртуальну карту там були копійки, вибрав перевести на благодійність


потім одна велика покупка повернулась назад, інет магазин зробив refund
але карта вже була закрита

звернувся в підтримку, де повернення

сказали так як ви при закритті картки обрали благодійність, то і повернення автоматично теж списалось пізніше на благодійність :| :|
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:37

  quadro_tony_da написав:коли закривав одну віртуальну карту там були копійки, вибрав перевести на благодійність


потім одна велика покупка повернулась назад, інет магазин зробив refund
але карта вже була закрита

звернувся в підтримку, де повернення

сказали так як ви при закритті картки обрали благодійність, то і повернення автоматично теж списалось пізніше на благодійність :| :|

Чи то відповідь, чи то банк гідні Оскару :D
valya
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:32

  V2 написав:
  Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»


Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві? :roll:


Туалетний папір на f.ua, вже другу таку акцію через них розпочав. На позиціях, де доступна "Оплата частинами", є посилання "Кредитні програми". Після оформлення оплати через деякий час окремо надходить повідомлення від Привата, що кешбек на 3 місяця підключено.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:12

Шановне товариство!
Які обмеження по мсс по акції "Бажані товари з подвійною вигодою"?
В умовах - не знайшов, "гарячка" теж не знає :)

Також не зрозуміло, як вони рахують місяць, впродовж якого нараховують кешбек, умовно, це календарний місяць (з 01.04. по 30.04.) чи місяць з моменту активації оплати частинами (наприклад, з 22.04. по 21.05.)?

Питання і щодо 3-х місяців, коли кешбек має нараховуватись. Тут взагалі 3 варіанти:
1. з 18 квітня 2024 до 18 червня 2024 (старт акції).
2. квітень, травень, червень (календарні місяці).
3. з 22.04. по 21.05; з 22.05 по 21.06 з 22.06 по 21.07 (якщо акцію активував, наприклад, сьогодні).

Текст не просто по-Добкіну написаний, він взагалі не написаний! :evil:

І традиційний перл від Привата:
Офіційні правила:
https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu
4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А п.3.1.2.1 немає:
3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення.
3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:39

Чи можете підказати чіткі погодинні межі кінцевих строків внесення платежів, наприклад грейс-період до 25-го числа, а точний час який?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:50

Visky Типу до 23:59, але не радив би відкладати на останню хв.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:16

Ой+ Якого числа 23:59, 24го чи 25го?
За законом, якщо не вказано час та інші визначення, то межею вважається дата включно до настання наступної дати.
Що тягнути не слід, ясно, бо втюхують непрописане типу "мається на увазі не білінгове зарахування, а зарахування банком на ваш рахунок протягом 3х діб". Звичайно, це незаконно, якщо не прописано в умовах, але ж судитися навряд чи будеш.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:33

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Якого числа 23:59, 24го чи 25го?
За законом, якщо не вказано час та інші визначення, то межею вважається дата включно до настання наступної дати.

Так у Привата так і є – до останньої хвилини вказаної дати і без 3 діб.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:08

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Ой+ Якого числа 23:59, 24го чи 25го?

25-го.
Тут на гілці відписували, що в останні хвилини успішно гасились у різний спосіб. Ну я би собі поберіг нерви.
Ой+
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