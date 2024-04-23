Тобто 1 раз від всієї суми нараховують до 300 грн кешбеку? Ліміт "Оплати частинами" мені також регулярно змінюють - від 11 тис до 60 тис тепер як на картці 0. І гасити там було потрібно не маючи заборгованості щоб без комісу чи вже ні?
Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»
Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві?
Туалетний папір на f.ua, вже другу таку акцію через них розпочав. На позиціях, де доступна "Оплата частинами", є посилання "Кредитні програми". Після оформлення оплати через деякий час окремо надходить повідомлення від Привата, що кешбек на 3 місяця підключено.
Шановне товариство! Які обмеження по мсс по акції "Бажані товари з подвійною вигодою"? В умовах - не знайшов, "гарячка" теж не знає
Також не зрозуміло, як вони рахують місяць, впродовж якого нараховують кешбек, умовно, це календарний місяць (з 01.04. по 30.04.) чи місяць з моменту активації оплати частинами (наприклад, з 22.04. по 21.05.)?
Питання і щодо 3-х місяців, коли кешбек має нараховуватись. Тут взагалі 3 варіанти: 1. з 18 квітня 2024 до 18 червня 2024 (старт акції). 2. квітень, травень, червень (календарні місяці). 3. з 22.04. по 21.05; з 22.05 по 21.06 з 22.06 по 21.07 (якщо акцію активував, наприклад, сьогодні).
Текст не просто по-Добкіну написаний, він взагалі не написаний!
І традиційний перл від Привата: Офіційні правила: https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu 4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.
А п.3.1.2.1 немає: 3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення. 3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції:
Ой+ Якого числа 23:59, 24го чи 25го? За законом, якщо не вказано час та інші визначення, то межею вважається дата включно до настання наступної дати. Що тягнути не слід, ясно, бо втюхують непрописане типу "мається на увазі не білінгове зарахування, а зарахування банком на ваш рахунок протягом 3х діб". Звичайно, це незаконно, якщо не прописано в умовах, але ж судитися навряд чи будеш.