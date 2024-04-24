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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 00:14
Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
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Visky
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:15
Visky написав:
Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку.
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