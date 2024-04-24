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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 383384385386 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 68 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 10 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 9 Всього голосів : 68 Додано: Сер 24 кві, 2024 00:14 Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися. Visky

Повідомлень: 1144 З нами з: 27.04.10 Подякував: 99 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 07:15 Re: ПриватБанк Visky написав: Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися. Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.

Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку. Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку. Ой+

Повідомлень: 6632 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 16:52 V2 написав: І традиційний перл від Привата:

Офіційні правила:

https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu

4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.



А п.3.1.2.1 немає:

3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення.

3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції: І традиційний перл від Привата:Офіційні правила:4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі,А п.3.1.2.1 немає:3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення.3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції:



Вже виправили.



3.1.3.1. Після виконання умов, що зазначені в пп. 3.1.1, Учаснику Акції потрібно здійснити з Картки, оплату будь-якого платежу за рахунок коштів кредитного ліміту, за винятком пп. 4.1.1 Правил.



4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплату комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі, які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.3.1 Правил.



Коло замкнулося Вже виправили.Після виконання умов, що зазначені в пп. 3.1.1, Учаснику Акції потрібно здійснити з Картки, оплату будь-якого платежу за рахунок коштів кредитного ліміту,Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплату комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі, які мають МСС P2PПравил.Коло замкнулося Ferlakur Повідомлень: 4563 З нами з: 14.10.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 383384385386 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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