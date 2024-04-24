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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 383384385386

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:14

Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:15

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.

Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:52

  V2 написав:І традиційний перл від Привата:
Офіційні правила:
https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu
4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А п.3.1.2.1 немає:
3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення.
3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції:


Вже виправили.

3.1.3.1. Після виконання умов, що зазначені в пп. 3.1.1, Учаснику Акції потрібно здійснити з Картки, оплату будь-якого платежу за рахунок коштів кредитного ліміту, за винятком пп. 4.1.1 Правил.

4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплату комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі, які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.3.1 Правил.

Коло замкнулося :mrgreen:
Ferlakur
 
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