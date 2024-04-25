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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 00:14
Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
Додано: Сер 24 кві, 2024 07:15
Re: ПриватБанк
Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:52
Вже виправили.
3.1.3.1. Після виконання умов, що зазначені в пп. 3.1.1, Учаснику Акції потрібно здійснити з Картки, оплату будь-якого платежу за рахунок коштів кредитного ліміту, за винятком пп. 4.1.1 Правил.
4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплату комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі, які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.3.1 Правил.
Коло замкнулося
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39
Як же я відвик від цього глюкала. ІБ пише суму до погашення - вношу її повністю, ІБ пише, що мало Перевіряю за виписками - внесене відповідає витратам у березні. На силу пробиваюся до оператора у чаті - оператор пише, що сума в ІБ відображається некоректно для деяких клієнтів і відключається. Щоб підтвердити, що все внесено коректно треба чекати на іншого
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