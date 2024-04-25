Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
Visky написав:Дякую, колеги. Є ще крутіша ситуація, коли 25 число випадає на неробочий день (зараз це тільки сб і нд), бо за законом кінцевим терміном є остання секунда доби наступного рбочого дня, тобто до кінця понеділка, але навряд чи це вписано в систему ПБ, довелось би сперечатися.
Не знаю чи щось би довели. Приват то хоч зараховує незалежно яким чином гроші поступили і незалежно вихідний чи робочий. А, наприклад, в альфі і не тільки потрібно було, якщо РД припадало на вихідний заздалегідь в робочий день гаситись, та ще і так, щоб провелись по рахунку.
V2 написав:І традиційний перл від Привата: Офіційні правила: https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu 4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.
А п.3.1.2.1 немає: 3.1.2. Учасники, які відмовилися від участі в Акції в повідомленні від Організатора з пропозицією зареєструватися в Акції та умовами участі в ній (через мобільний застосунок Приват24 або електронний лист), натиснувши кнопку «Ні, не хочу», не беруть участі в Акції та отриманні заохочення. 3.1.3. Вчинити такі дії протягом Періоду Акції:
Вже виправили.
3.1.3.1. Після виконання умов, що зазначені в пп. 3.1.1, Учаснику Акції потрібно здійснити з Картки, оплату будь-якого платежу за рахунок коштів кредитного ліміту, за винятком пп. 4.1.1 Правил.
4.1.1. Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплату комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі, які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.3.1 Правил.
Як же я відвик від цього глюкала. ІБ пише суму до погашення - вношу її повністю, ІБ пише, що мало Перевіряю за виписками - внесене відповідає витратам у березні. На силу пробиваюся до оператора у чаті - оператор пише, що сума в ІБ відображається некоректно для деяких клієнтів і відключається. Щоб підтвердити, що все внесено коректно треба чекати на іншого. В результаті, інший каже, що нічого підтвердити не може, бо інформація відображається некоректно
Теж так вирішив. **р знає на якому рівні воно у них там збоїть, потім виставлять відсотки і буде вже ніша розмова. Але стабільність, як тут роками нічого не змінюється, хоч він приватним був, хоч державним став, просто вражає.