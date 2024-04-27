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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

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ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:01

  ramzes4 написав:
  greenozon написав:бо ядро банку досі на корезоїді?

Корезоид ушел из банка чуть позже Дубилетов и ко. В 2019 году.
https://forbes.ua/ru/news/golovniy-aktor-03122020-653


ого як він захватив ринки України!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:28

Re: ПриватБанк

Прийшло повідомлення, що до 30-го квітня можу замовити безкоштовну доставку картки як в Україні, так і за кордон. Наразі не потребую та і зайти у відділення не проблема. Але чи це також щось по виявленню осіб які фактично за кордоном чи що таке?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:03

  Ой+ написав:Прийшло повідомлення, що до 30-го квітня можу замовити безкоштовну доставку картки як в Україні, так і за кордон. Наразі не потребую та і зайти у відділення не проблема. Але чи це також щось по виявленню осіб які фактично за кордоном чи що таке?

Везде Вы подвох видите...
Жена в Польше уже получила, карточка была до 09/22.
Бесплатно, удобно, быстро! Почему бы не воспользоваться?
Я тоже поменял свою универсальную, хоть и была до августа действительна. Получил в почтомате. В Сумах тревоги бывают целый день с небольшими перерывами и заменить карту в отделении может быть тот еще квест...
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:48

Re: ПриватБанк

  pfauter написав:Везде Вы подвох видите...
Жена в Польше уже получила, карточка была до 09/22.
Бесплатно, удобно, быстро! Почему бы не воспользоваться?
Я тоже поменял свою универсальную, хоть и была до августа действительна. Получил в почтомате. В Сумах тревоги бывают целый день с небольшими перерывами и заменить карту в отделении может быть тот еще квест...

Часи такі. Приват вроді і так фіксить хто, де, чого. Суми щиро шкода. Вчора ЗУ також 3 тривоги в робочий час і бачив як люди здебільшого похилого віку стояли під відділенням, бо на час тривоги всіх виганяють. Така собі турбота про людей.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:00

Якщо жахне у відділення - проблеми банку. Якщо біля дверей - проблеми людей. А ті, що пишуть інструкції, самі їх не виконують і не знають, як воно буде насправді.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 07:38

Напомните, плиз если вылетела из грейса, то надо полностью гаситься
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:27

Кассандра Так, а % нарахують за цей і попередній місяць.
Ой+
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