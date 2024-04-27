Прийшло повідомлення, що до 30-го квітня можу замовити безкоштовну доставку картки як в Україні, так і за кордон. Наразі не потребую та і зайти у відділення не проблема. Але чи це також щось по виявленню осіб які фактично за кордоном чи що таке?
Ой+ написав:Прийшло повідомлення, що до 30-го квітня можу замовити безкоштовну доставку картки як в Україні, так і за кордон. Наразі не потребую та і зайти у відділення не проблема. Але чи це також щось по виявленню осіб які фактично за кордоном чи що таке?
Везде Вы подвох видите... Жена в Польше уже получила, карточка была до 09/22. Бесплатно, удобно, быстро! Почему бы не воспользоваться? Я тоже поменял свою универсальную, хоть и была до августа действительна. Получил в почтомате. В Сумах тревоги бывают целый день с небольшими перерывами и заменить карту в отделении может быть тот еще квест...
pfauter написав:Везде Вы подвох видите... Жена в Польше уже получила, карточка была до 09/22. Бесплатно, удобно, быстро! Почему бы не воспользоваться? Я тоже поменял свою универсальную, хоть и была до августа действительна. Получил в почтомате. В Сумах тревоги бывают целый день с небольшими перерывами и заменить карту в отделении может быть тот еще квест...
Часи такі. Приват вроді і так фіксить хто, де, чого. Суми щиро шкода. Вчора ЗУ також 3 тривоги в робочий час і бачив як люди здебільшого похилого віку стояли під відділенням, бо на час тривоги всіх виганяють. Така собі турбота про людей.