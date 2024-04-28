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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 10:45
Howl зразумів ) дякую)
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Andrey2512
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:41
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
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amatorodessa
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:49
amatorodessa написав:
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
не можна
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Amethyst
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:50
Andrey2512 написав:
як у Приваті долари в євро конвертувати з меншими комісіями?
Чекайте, тама он прогнозують, що от-от ойро впаде до 1:1 до доляра!
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Amethyst
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:57
Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?
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Feh14
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