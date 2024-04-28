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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

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ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:45

Howl зразумів ) дякую)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:41

Re: ПриватБанк

Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:49

  amatorodessa написав:Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?

не можна
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:50

  Andrey2512 написав:як у Приваті долари в євро конвертувати з меншими комісіями?

Чекайте, тама он прогнозують, що от-от ойро впаде до 1:1 до доляра!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:57

Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:18

  Ой+ написав:Кассандра Так, а % нарахують за цей і попередній місяць.

Как это понимать? Как правильно загаситься? Я погасила весь кр. Проценты спишут с кл? Или сразу лучше пополнить карту на сумму процентов?
Что надо доделать? Просто у меня кл довольно немалый. Думаю потери будут большие. (

  KVV написав:Кассандра
як вылетела? загасились 26го?

Загасилась полностью утром 27. Были трудности в дороге при возврате в Киев ((. Первый раз так попала, муж тоже (
Востаннє редагувалось Кассандра в Нед 28 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:26

  amatorodessa написав:Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?

я вже це теж питав, не можна.
Не розумію, навіщо такі акції взагалі потрібні?
У моно раз у місяць тобі дали перелік, поставив галочку і все, а тут якийсь дебіл це придумав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:29

Re: ПриватБанк

  Кассандра написав:Как это понимать? Как правильно загаситься? Я погасила весь кр. лимит.

А потрібно ще нараховані % на щоденну заборгованість за цей і попередній місяць. 1-го їх точно буде видно, а от чи ще щось не доплюсують, якщо не внесений мін.платіж? Попробуйте через підтримку вияснити необхідну суму, щоб знову бути в грейсі.
  amatorodessa написав:Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?

Якщо не впевнені, але зацікавлені, то пробуйте ще раз зареєструватись. тоді, якщо вже зареєстровані, так і скаже.
Ой+
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  #<1 ... 385386387388
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