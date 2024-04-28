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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 10:45
Howl зразумів ) дякую)
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Andrey2512
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:41
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
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amatorodessa
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:49
amatorodessa написав:
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
не можна
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Amethyst
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:50
Andrey2512 написав:
як у Приваті долари в євро конвертувати з меншими комісіями?
Чекайте, тама он прогнозують, що от-от ойро впаде до 1:1 до доляра!
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:57
Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?
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Feh14
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:18
Ой+ написав:Кассандра
Так, а % нарахують за цей і попередній місяць.
Как это понимать? Как правильно загаситься? Я погасила весь кр. Проценты спишут с кл? Или сразу лучше пополнить карту на сумму процентов?
Что надо доделать? Просто у меня кл довольно немалый. Думаю потери будут большие. (
KVV написав:Кассандра
як вылетела? загасились 26го?
Загасилась полностью утром 27. Были трудности в дороге при возврате в Киев ((. Первый раз так попала, муж тоже (
Востаннє редагувалось Кассандра
в Нед 28 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Кассандра
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:26
amatorodessa написав:
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
я вже це теж питав, не можна.
Не розумію, навіщо такі акції взагалі потрібні?
У моно раз у місяць тобі дали перелік, поставив галочку і все, а тут якийсь дебіл це придумав.
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unicdima
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:29
Кассандра написав:
Как это понимать? Как правильно загаситься? Я погасила весь кр. лимит.
А потрібно ще нараховані % на щоденну заборгованість за цей і попередній місяць. 1-го їх точно буде видно, а от чи ще щось не доплюсують, якщо не внесений мін.платіж? Попробуйте через підтримку вияснити необхідну суму, щоб знову бути в грейсі.
amatorodessa написав:
Чи можна в застосунку Приват24 подивитися перелік акцій, в яких зареєстрований?
Якщо не впевнені, але зацікавлені, то пробуйте ще раз зареєструватись. тоді, якщо вже зареєстровані, так і скаже.
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Ой+
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Додано: Нед 28 кві, 2024 16:20
Нагадайте, будь-ласка, хто знає. В якомусь законі сказано, що кошти, які виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, є підтвердженням походження доходів.
Що це за закон?
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volny
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