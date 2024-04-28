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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 18:38
Amethyst написав: volny написав:
Нагадайте, будь-ласка, хто знає. В якомусь законі сказано, що кошти, які виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, є підтвердженням походження доходів.
Що це за закон?
Це сам закон про Фонд гарантування. Така виплата по суті є джерелом набуття ваших коштів, тому що це "відшкодування коштів за вашим вкладом", а не сам вклад, який міг бути і більшим і обраховуватися в інш. валюті. По суті -- це страхова виплата (наприклад по ДТП),яка теж є первинним джерелом нових/набутих коштів.
Дякую. Цілком з Вами погоджуюсь. Але потрібно конкретне законодавче обгрунтування. Пам'ятаю, що воно є, але де точно, в якому законі - ось питання.
Здається десь чи то в податковому законодавстві, чи де...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 19:20
Feh14 написав:
Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?
через тиждень після оплати комуналки вони створюють виплату на кешбек, а потім протягом 1-5 днів має пройти зарахування коштів
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