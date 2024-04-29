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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

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ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:38

  Amethyst написав:
  volny написав:Нагадайте, будь-ласка, хто знає. В якомусь законі сказано, що кошти, які виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, є підтвердженням походження доходів.
Що це за закон?
Це сам закон про Фонд гарантування. Така виплата по суті є джерелом набуття ваших коштів, тому що це "відшкодування коштів за вашим вкладом", а не сам вклад, який міг бути і більшим і обраховуватися в інш. валюті. По суті -- це страхова виплата (наприклад по ДТП),яка теж є первинним джерелом нових/набутих коштів.

Дякую. Цілком з Вами погоджуюсь. Але потрібно конкретне законодавче обгрунтування. Пам'ятаю, що воно є, але де точно, в якому законі - ось питання.
Здається десь чи то в податковому законодавстві, чи де...
volny
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:20

Re: ПриватБанк

  Feh14 написав:Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?

через тиждень після оплати комуналки вони створюють виплату на кешбек, а потім протягом 1-5 днів має пройти зарахування коштів
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:51

  otshelnick1 написав:
  Feh14 написав:Что то я не пойму, а когда будет кб за коммуналку?

через тиждень після оплати комуналки вони створюють виплату на кешбек, а потім протягом 1-5 днів має пройти зарахування коштів

Також, саме таку відповідь дала гарячка
valya
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:08

Re: ПриватБанк

  valya написав:Також, саме таку відповідь дала гарячка

Доброго дня, а гарячка говорила, що кешбек буде лише при оплаті
з карти, що має кредитний ліміт ( в рахунок КЛ) ?
В кого який досвід?
Я швидко вибрав ліміт по комуналці в 10к на місяць, і заплатив зі звичної Універсальної - КБ не відбувся.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:16

  Goodman написав:Доброго дня, а гарячка говорила, що кешбек буде лише при оплаті
з карти, що має кредитний ліміт ( в рахунок КЛ) ?
В кого який досвід?
Я швидко вибрав ліміт по комуналці в 10к на місяць, і заплатив зі звичної Універсальної - КБ не відбувся.

А які є варіанти, якщо підзаголовок акції "Кешбек 3% у разі оплати з кредитних коштів картки ПриватБанку"?
https://newpromos.privatbank.ua/minusuy ... v_Pryvat24
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:23

ramzes4 Прошу красно вибачення, але щось не читається мені написи на заборах.
Читав ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ
Які картки беруть участь в акції?
Гривневі картки «Універсальна»/«Універсальна Gold» та преміальні від ПриватБанку.

Напевно ту "на заборі" дописали в останній момент, щоб почати "стригти" нарід
по комісіях. До речі , у мене світло не заключав договір з Приватом - і квіташка по 3 грн. При бені такого не було.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:31

  Goodman написав:Читав ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Мабуть не дуже уважно

Як узяти участь в акції?

2. Оплатіть комунальні послуги через меню «Платежі» у Приват24 з кредитних коштів картки «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальної.

Чи теж дописали в останный момент?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:45

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Як узяти участь в акції?

для мене не виникло питання, як взяти участь в акції.
я в курсі, що кешбекі через каси не видають і у віконечко каси пертися зі своїми
о/р по комунальці потреби нема.
як завжди акції в приваті, це завжди бочка з медом і слідолом, і мед не завжди свіжий і не оригінальний. )))))))))))))
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:51

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Мабуть не дуже уважно


Це мабуть писалося , як у мультику - хлопчик, кіт та собака писали листа на місто.

"
Які комунальні платежі беруть участь в акції?
1. Договірні платежі, здійснені в меню «Платежі» вебверсії або мобільного застосунку Приват24.
2. Договірні комунальні платежі через QR-код, завершені в меню «Платежі» вебверсії або мобільного застосунку Приват24."

Вже лописали слово ДОГОВІРНІ , як СІК і СОК . Хрін нап"єшся .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:48

Re: ПриватБанк

Договірні - це як?
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