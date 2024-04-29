volny написав:Нагадайте, будь-ласка, хто знає. В якомусь законі сказано, що кошти, які виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, є підтвердженням походження доходів. Що це за закон?
Це сам закон про Фонд гарантування. Така виплата по суті є джерелом набуття ваших коштів, тому що це "відшкодування коштів за вашим вкладом", а не сам вклад, який міг бути і більшим і обраховуватися в інш. валюті. По суті -- це страхова виплата (наприклад по ДТП),яка теж є первинним джерелом нових/набутих коштів.
Дякую. Цілком з Вами погоджуюсь. Але потрібно конкретне законодавче обгрунтування. Пам'ятаю, що воно є, але де точно, в якому законі - ось питання. Здається десь чи то в податковому законодавстві, чи де...
valya написав:Також, саме таку відповідь дала гарячка
Доброго дня, а гарячка говорила, що кешбек буде лише при оплаті з карти, що має кредитний ліміт ( в рахунок КЛ) ? В кого який досвід? Я швидко вибрав ліміт по комуналці в 10к на місяць, і заплатив зі звичної Універсальної - КБ не відбувся.
Goodman написав:Доброго дня, а гарячка говорила, що кешбек буде лише при оплаті з карти, що має кредитний ліміт ( в рахунок КЛ) ? В кого який досвід? Я швидко вибрав ліміт по комуналці в 10к на місяць, і заплатив зі звичної Універсальної - КБ не відбувся.
ramzes4 Прошу красно вибачення, але щось не читається мені написи на заборах. Читав ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ Які картки беруть участь в акції? Гривневі картки «Універсальна»/«Універсальна Gold» та преміальні від ПриватБанку.
Напевно ту "на заборі" дописали в останній момент, щоб почати "стригти" нарід по комісіях. До речі , у мене світло не заключав договір з Приватом - і квіташка по 3 грн. При бені такого не було.
для мене не виникло питання, як взяти участь в акції. я в курсі, що кешбекі через каси не видають і у віконечко каси пертися зі своїми о/р по комунальці потреби нема. як завжди акції в приваті, це завжди бочка з медом і слідолом, і мед не завжди свіжий і не оригінальний. )))))))))))))
Це мабуть писалося , як у мультику - хлопчик, кіт та собака писали листа на місто.
" Які комунальні платежі беруть участь в акції? 1. Договірні платежі, здійснені в меню «Платежі» вебверсії або мобільного застосунку Приват24. 2. Договірні комунальні платежі через QR-код, завершені в меню «Платежі» вебверсії або мобільного застосунку Приват24."
Вже лописали слово ДОГОВІРНІ , як СІК і СОК . Хрін нап"єшся .