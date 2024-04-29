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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:18
як дізнатись
договірний чи ні?
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v57
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:44
схоже окрім тавталогії
договірні- це якщо є договір))
інфи нема))
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v57
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:48
TipTop написав:
Договірні - це як?
v57 написав:
як дізнатись
договірний чи ні?
Якщо показуватиме коміс 1 грн і все з кредитних, то договірний.
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Ой+
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:00
TipTop написав:
Договірні - це як?
Це ті, які є в базі Приват24 як комунальні платежі, і підтягуються за вашою адресою.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:27
Я так розумію, що сторінку акції ніхто принципово не читає
https://newpromos.privatbank.ua/minusuy ... v_Pryvat24
- Як перевірити, що одержувач має договір на приймання платежів?
- Реквізити одержувача проставляються автоматично після введення IBAN, ЄДРПОУ або назви компанії.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37
Коміс вже 0.5%
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:12
12.33 є КБ за комуналку
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:15
кешбек привату самий дебільний з усіх банків, не бачу сенсу і заморочуватися.
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unicdima
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