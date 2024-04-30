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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:48

  WallNutPen написав:pavyak а мелкие суммы коммуналки вы тоже приватом платите? С убытком так сказать? Или вы на комис банка внимания не обращает? Или же вы копите долги (ну или как вариант - платите наперед) чтобы сумма была безубыточной?

Мелкие ПУМБой конечно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10

Re: ПриватБанк

В чому може бути проблема: платив за електроенергію з кредитки в місті і в селі одній компанії по 500 грн, в місті взяли 3 грн комісії і дали 15 кешбеку, а в селі - 18 грн. комісії і не дали кешбеку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:12

Re: ПриватБанк

Дюрі-бачі, шаблон оплати однаковий?
Howl
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