|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:48
WallNutPen написав:pavyak
а мелкие суммы коммуналки вы тоже приватом платите? С убытком так сказать? Или вы на комис банка внимания не обращает? Или же вы копите долги (ну или как вариант - платите наперед) чтобы сумма была безубыточной?
Мелкие ПУМБой конечно.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10
В чому може бути проблема: платив за електроенергію з кредитки в місті і в селі одній компанії по 500 грн, в місті взяли 3 грн комісії і дали 15 кешбеку, а в селі - 18 грн. комісії і не дали кешбеку
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 10:12
Дюрі-бачі, шаблон оплати однаковий?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5941
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 30 кві, 2024 10:50
Howl так шаблон однаковий, відрізняються тільки регіональні відділення
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 12:37
Дюрі-бачі що за місто, Київ?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 12:43
Примат Ні, Ужгород та Берегівський район Закарпаття
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 12:45
Дюрі-бачі написав:Примат
Ні, Ужгород та Берегівський район Закарпаття
зрозуміло, просто подумав, може різні постачальники
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:07
Оплата інтернета йде як комуналка, з кешбеком чи не?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4570
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:18
WallNutPen написав:pavyak
а мелкие суммы коммуналки вы тоже приватом платите? С убытком так сказать? Или вы на комис банка внимания не обращает? Или же вы копите долги (ну или как вариант - платите наперед) чтобы сумма была безубыточной?
До цього місяця в мене основна карта для комуналки була Пумб. В цьому місяця після зниження Пумбом відсотка кешбека та не приємних спілкувань з підтримкою з приводу грошей які приходять в банк, а це суми в 10-20т. Я вирішив обмежити операції з Пумбом, вивів карту в 0 і оплачував Тасом до Привата. Ясна річ що на коміс Привата я звертаю увагу і дрібні суми йому не дістаються. Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 21:42
Ще один прикол з цими кешбеками, коли ти платиш то тобі не показує одразу, що оплата з кешбеком, позначка і сума кешбеку з'являється лише згодом. Я вже пішов був скандалити в приват, чому мені не нараховано і тут воно з'явилося. Дебілізм.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|