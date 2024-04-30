заплатив наперед, десь по від 500 до 1000 на кожного постачальника,
та два домоволодіння - то й економія пішла на комісії по платіжках ,
та й кешбеку 200 чистими налили. Усьо чотко. ПУМБУ похоронив напевно до весни того року.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 22:45
Re: ПриватБанк
заплатив наперед, десь по від 500 до 1000 на кожного постачальника,
та два домоволодіння - то й економія пішла на комісії по платіжках ,
та й кешбеку 200 чистими налили. Усьо чотко. ПУМБУ похоронив напевно до весни того року.
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