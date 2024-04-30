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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 22:45

Re: ПриватБанк

  pavyak написав:Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.

заплатив наперед, десь по від 500 до 1000 на кожного постачальника,
та два домоволодіння - то й економія пішла на комісії по платіжках ,
та й кешбеку 200 чистими налили. Усьо чотко. ПУМБУ похоронив напевно до весни того року.
Goodman
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