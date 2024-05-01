RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 22:45

Re: ПриватБанк

  pavyak написав:Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.

заплатив наперед, десь по від 500 до 1000 на кожного постачальника,
та два домоволодіння - то й економія пішла на комісії по платіжках ,
та й кешбеку 200 чистими налили. Усьо чотко. ПУМБУ похоронив напевно до весни того року.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 23.11.14
Подякував: 757 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:38

Re: ПриватБанк

Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Примат
 
Повідомлень: 433
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:43

  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
посетитель
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:50

Re: ПриватБанк

  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Щоб довго не тикати в термінал і не відсвічувати пачками перед пролетаріатом -
інтернет карта, каса банку, без комісії.
Уважно вивчайте тарифи по продуктам, для прикладу - КОПИЛКА вже не поповнюється живими грошима.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 23.11.14
Подякував: 757 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:16

  посетитель написав:
  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?

4 грн просило (сканировал код телефоном для входа), может нужно как-то по другому регистрироваться для пополнения?
Примат
 
Повідомлень: 433
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:17

  посетитель написав:
  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?

Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 19.04.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:19

  Ой+ написав:
  посетитель написав:
  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?

Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.

нужна пластиковая карты или можно часами логиниться?
Примат
 
Повідомлень: 433
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:58

Примат Мало би зчитувати НФС.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 19.04.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:27

  Примат написав:
  посетитель написав:
  Примат написав:Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?

Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?

4 грн просило (сканировал код телефоном для входа), может нужно как-то по другому регистрироваться для пополнения?


Я карткою логінівся коли поповнював.Правда це було давно.Може щось змінилося.Не впевнений, але у них там якась різниця була ніби, якщо логінітися за допомогою карти і якщо без неї.Може в цьому проблема.
посетитель
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:56

  Ой+ написав:Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.

Дві пачки )
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 390391392393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Ferlakur, Leritta, PUMB, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3922)
01.05.2024 11:03
Ринок ОВДП (6103)
01.05.2024 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.