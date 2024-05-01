|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 22:45
pavyak написав:
Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.
заплатив наперед, десь по від 500 до 1000 на кожного постачальника,
та два домоволодіння - то й економія пішла на комісії по платіжках ,
та й кешбеку 200 чистими налили. Усьо чотко. ПУМБУ похоронив напевно до весни того року.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6526
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 08:38
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 08:43
Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 08:50
Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Щоб довго не тикати в термінал і не відсвічувати пачками перед пролетаріатом -
інтернет карта, каса банку, без комісії.
Уважно вивчайте тарифи по продуктам, для прикладу - КОПИЛКА вже не поповнюється живими грошима.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6526
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 09:16
посетитель написав: Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
4 грн просило (сканировал код телефоном для входа), может нужно как-то по другому регистрироваться для пополнения?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 09:17
посетитель написав: Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6647
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 09:19
Ой+ написав: посетитель написав: Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
нужна пластиковая карты или можно часами логиниться?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 09:58
Примат Мало би зчитувати НФС.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6647
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:27
Примат написав: посетитель написав: Примат написав:
Приваткарту универсальную можно где-то (терминал какой-то) пополнить без комиссии?
Так вона ж в тумбах привата поповнюється без комісії.Чи я щось наплутав?
4 грн просило (сканировал код телефоном для входа), может нужно как-то по другому регистрироваться для пополнения?
Я карткою логінівся коли поповнював.Правда це було давно.Може щось змінилося.Не впевнений, але у них там якась різниця була ніби, якщо логінітися за допомогою карти і якщо без неї.Може в цьому проблема.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:56
Ой+ написав:
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
Дві пачки )
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|