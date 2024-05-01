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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59
unicdima написав: Ой+ написав:
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
Дві пачки )
200 купюр максимум за один раз?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:03
Примат Так
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Ой+
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