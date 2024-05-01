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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59

  unicdima написав:
  Ой+ написав:Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.

Дві пачки )

200 купюр максимум за один раз?
Примат
 
Повідомлень: 433
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:03

Примат Так
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 19.04.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 390391392393
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