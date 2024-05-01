200 купюр максимум за один раз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59
Додано: Сер 01 тра, 2024 11:27
Додано: Сер 01 тра, 2024 20:07
Re: ПриватБанк
приходило кому-нибудь в последнее время сообщение "час оновити анкетні дані" ?
есть ли там сейчас какие-то нюансы , например, максимально ожидаемые суммы в месяц и т.д., сколько там безопасно можно указывать по отношению к официальной з.п. или ко всем доходам ?
помню пару лет назад был вроде вопрос , сколько пополнение готивкой в квартал вроде и отдельно сколько безналично , как сейчас с этим ?
надо сейчас подгружать справки о доходах, заощадженнях и прочее или не надо ?
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