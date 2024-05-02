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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59
unicdima написав: Ой+ написав:
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
Дві пачки )
200 купюр максимум за один раз?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:03
Примат Так
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:27
Примат написав: unicdima написав: Ой+ написав:
Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.
Дві пачки )
200 купюр максимум за один раз?
Так, 200 зараз можна всунути, якраз вчора цим скористався, дуже швидко і зручно.
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unicdima
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Додано: Сер 01 тра, 2024 20:07
приходило кому-нибудь в последнее время сообщение "час оновити анкетні дані" ?
есть ли там сейчас какие-то нюансы , например, максимально ожидаемые суммы в месяц и т.д., сколько там безопасно можно указывать по отношению к официальной з.п. или ко всем доходам ?
помню пару лет назад был вроде вопрос , сколько пополнение готивкой в квартал вроде и отдельно сколько безналично , как сейчас с этим ?
надо сейчас подгружать справки о доходах, заощадженнях и прочее или не надо ?
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a77
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:59
a77, там разная бывает актуализация данных и под неё запрашивает соответствующий пакет документов. Проходите этот процесс дома, проблем не должно возникнуть.
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Howl
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2
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:07
a77 написав:
есть ли там сейчас какие-то нюансы , например, максимально ожидаемые суммы в месяц и т.д., сколько там безопасно можно указывать по отношению к официальной з.п. или ко всем доходам ?
проходил по многим банкам, они автоматом мне определили сумму от 80 до 120к в месяц.
как знать, какая у вас бизнес модель личного добробуту
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Goodman
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:13
pavyak написав:
Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.
10000 грн. в місяць на комунальні?
Трішки забагато )
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V2
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:25
V2 написав:
10000 грн. в місяць на комунальні?
Трішки забагато )
не забагато , бо акція має Початок і Кінець.
пумба має тенденція Понижати винагороду за сплату комунальними.
А так хоч щось можна "заробити" на тому. де люди безбожно витрачають....(маю на увазі Укрпошту, Смілянський на одних комісіях оновив автопарк.....)
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Goodman
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:26
Примат написав:
нужна пластиковая карты или можно часами логиниться?
у приваті в кешіні саме поповнення через пластикову , тільки в сенс банку дозволяє поповнити , приклавши з гугл/епл пей
теж саме в терміналі привату
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bems654556
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:49
вчера пополнил в отделении банка через банкомат, хотя внутри банкомат не имел функции пополнения, но оказалось, что снаружи есть еще один банкомат, которого фиг найдешь без подсказки и там да, приложив часы, и положив пачку в приемник, произошло пополнение. Буду теперь пользоваться таким функционалом, а не пихать по одной купюре
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Примат
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