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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393

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ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:59

  unicdima написав:
  Ой+ написав:Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.

Дві пачки )

200 купюр максимум за один раз?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:03

Примат Так
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:27

  Примат написав:
  unicdima написав:
  Ой+ написав:Я би радив нові банкомати з функцією кеш-ін. Закладаєте зараз пачку на відміну від тумби.

Дві пачки )

200 купюр максимум за один раз?

Так, 200 зараз можна всунути, якраз вчора цим скористався, дуже швидко і зручно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:07

Re: ПриватБанк

приходило кому-нибудь в последнее время сообщение "час оновити анкетні дані" ?
есть ли там сейчас какие-то нюансы , например, максимально ожидаемые суммы в месяц и т.д., сколько там безопасно можно указывать по отношению к официальной з.п. или ко всем доходам ?

помню пару лет назад был вроде вопрос , сколько пополнение готивкой в квартал вроде и отдельно сколько безналично , как сейчас с этим ?

надо сейчас подгружать справки о доходах, заощадженнях и прочее или не надо ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:59

Re: ПриватБанк

a77, там разная бывает актуализация данных и под неё запрашивает соответствующий пакет документов. Проходите этот процесс дома, проблем не должно возникнуть.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:07

Re: ПриватБанк

  a77 написав:есть ли там сейчас какие-то нюансы , например, максимально ожидаемые суммы в месяц и т.д., сколько там безопасно можно указывать по отношению к официальной з.п. или ко всем доходам ?

проходил по многим банкам, они автоматом мне определили сумму от 80 до 120к в месяц.
как знать, какая у вас бизнес модель личного добробуту
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:13

Re: ПриватБанк

  pavyak написав:Що там платити на перед коли загальна сума обмежена в 300 грн.

10000 грн. в місяць на комунальні?
Трішки забагато )
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:25

Re: ПриватБанк

  V2 написав:10000 грн. в місяць на комунальні?
Трішки забагато )
не забагато , бо акція має Початок і Кінець.
пумба має тенденція Понижати винагороду за сплату комунальними.
А так хоч щось можна "заробити" на тому. де люди безбожно витрачають....(маю на увазі Укрпошту, Смілянський на одних комісіях оновив автопарк.....)
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:26

  Примат написав:нужна пластиковая карты или можно часами логиниться?


у приваті в кешіні саме поповнення через пластикову , тільки в сенс банку дозволяє поповнити , приклавши з гугл/епл пей

теж саме в терміналі привату
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:49

Re: ПриватБанк

вчера пополнил в отделении банка через банкомат, хотя внутри банкомат не имел функции пополнения, но оказалось, что снаружи есть еще один банкомат, которого фиг найдешь без подсказки и там да, приложив часы, и положив пачку в приемник, произошло пополнение. Буду теперь пользоваться таким функционалом, а не пихать по одной купюре ;)
Примат
 
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  #<1 ... 390391392393
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