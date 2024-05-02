Приват чудить.
25.04. зранку погасили всю заборгованість по кредитці в 0 (на картці стало 95к)
26.04. ввечері Приват знімає з КДВ обов'язковий платіж по вже погашеній кредитці в сумі 4625 грн
27.04. зранку Приват вертає ці 4625, але не на КДВ а на кредитку(на картці стає 99625). Ввечері цього дня перекидую їх через стежку і на картці стає знову 95к. ну думаю все - кінець історії але ж ні))
01.05. Приват знову вертає зайво списаний обов'язковий платіж заганяючи тим самим кредитку в мінус (на картці стає 90375). ввечері перекидую з КДВ на кредитку.
02.05. з нетерпінням чекаю вечора
ось така от турбота