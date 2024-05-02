RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:12

Приват чудить.

25.04. зранку погасили всю заборгованість по кредитці в 0 (на картці стало 95к)

26.04. ввечері Приват знімає з КДВ обов'язковий платіж по вже погашеній кредитці в сумі 4625 грн

27.04. зранку Приват вертає ці 4625, але не на КДВ а на кредитку(на картці стає 99625). Ввечері цього дня перекидую їх через стежку і на картці стає знову 95к. ну думаю все - кінець історії але ж ні))

01.05. Приват знову вертає зайво списаний обов'язковий платіж заганяючи тим самим кредитку в мінус (на картці стає 90375). ввечері перекидую з КДВ на кредитку.

02.05. з нетерпінням чекаю вечора :D

ось така от турбота :mrgreen:
KVV
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:48

Re: ПриватБанк

KVV, як гасив?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:52

  Howl написав:KVV, як гасив?

Це ж Прихват - тут усі варіанти кошерні, але підрахунок заборгованості вони 25-го числа завбачливо поламали і схоже ще досі повністю не полагодили.
klug
 
Повідомлень: 8465
З нами з: 18.08.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 391392393394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3933)
02.05.2024 18:52
Ринок ОВДП (6159)
02.05.2024 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.