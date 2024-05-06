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ПриватБанк
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:12
Приват чудить.
25.04. зранку погасили всю заборгованість по кредитці в 0 (на картці стало 95к)
26.04. ввечері Приват знімає з КДВ обов'язковий платіж по вже погашеній кредитці в сумі 4625 грн
27.04. зранку Приват вертає ці 4625, але не на КДВ а на кредитку(на картці стає 99625). Ввечері цього дня перекидую їх через стежку і на картці стає знову 95к. ну думаю все - кінець історії але ж ні))
01.05. Приват знову вертає зайво списаний обов'язковий платіж заганяючи тим самим кредитку в мінус (на картці стає 90375). ввечері перекидую з КДВ на кредитку.
02.05. з нетерпінням чекаю вечора
ось така от турбота
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KVV
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:48
KVV, як гасив?
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Howl
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:52
Howl написав:KVV
, як гасив?
Це ж Прихват - тут усі варіанти кошерні, але підрахунок заборгованості вони 25-го числа завбачливо поламали і схоже ще досі повністю не полагодили.
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klug
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:05
Howl написав:KVV
, як гасив?
сеп з сенсу в 9:34 25го.
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KVV
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:46
KVV, дуже дивно. Я б звернувся до підтримки для фіксації інциденту. Краще це робити офіційно.
ps Ось що відбувається, коли банк ставить акцент на картку, а не рахунок.
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Howl
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Додано: Суб 04 тра, 2024 10:31
Скажите, кешбек должен просто упасть на карту, или необходимы дополнительные манипуляции?
Отметки (желтые кружки, ладошки) появились сразу после оплаты, и уже 10 дней ничего больше не происходит.
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Gost2013
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Додано: Суб 04 тра, 2024 10:37
Gost2013 написав:
Скажите, кешбек должен просто упасть на карту, или необходимы дополнительные манипуляции?
Отметки (желтые кружки, ладошки) появились сразу после оплаты, и уже 10 дней ничего больше не происходит.
Само должно. Я так понимаю приват их платит по понедельникам-вторникам. По крайней мере у меня так. Причем следующий понедельник-вторник сразу после оплаты комуналя пропускает, а вот через один платит. К примеру я платил комуналь 19 апреля - а выплата кэшбека была 29. Думаю Вы свою выплату получите через 2-3 дня. Если этого не произойдет - стучите в поддержку - создают заявку и в течени 1-3 недель выплачивают уже по заявке. Но думаю этого не понадобится
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WallNutPen
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Додано: Суб 04 тра, 2024 10:47
WallNutPen написав: Gost2013 написав:
Скажите, кешбек должен просто упасть на карту, или необходимы дополнительные манипуляции?
Отметки (желтые кружки, ладошки) появились сразу после оплаты, и уже 10 дней ничего больше не происходит.
Само должно. Я так понимаю приват их платит по понедельникам-вторникам. По крайней мере у меня так. Причем следующий понедельник-вторник сразу после оплаты комуналя пропускает, а вот через один платит. К примеру я платил комуналь 19 апреля - а выплата кэшбека была 29. Думаю Вы свою выплату получите через 2-3 дня. Если этого не произойдет - стучите в поддержку - создают заявку и в течени 1-3 недель выплачивают уже по заявке. Но думаю этого не понадобится
Спасибо!
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Gost2013
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Додано: Пон 06 тра, 2024 12:00
Оформила в четвер. В акції перед тим зареєструвалася. Товар отримала у суботу зранку.
Кешбека ні на що нема))
Коли буде, хто знає? І чи відображається він іконками під транзакцією?
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svmasha30
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