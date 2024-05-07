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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:34

melkh а де я написала, що чекаю кешбек за "оплату частинами"? Я написала "ні на що". Тобто, на наступні покупки кешбека нема. Дякую
svmasha30
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Повідомлень: 192
З нами з: 11.12.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41

svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.
melkh
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Повідомлень: 963
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:30

  melkh написав:svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.

В умовах акції не написано, що треба дочекатись повідомлення.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:04

Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.
melkh
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Повідомлень: 963
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 392393394395
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