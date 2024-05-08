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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 20:34
melkh а де я написала, що чекаю кешбек за "оплату частинами"? Я написала "ні на що". Тобто, на наступні покупки кешбека нема. Дякую
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svmasha30
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41
svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.
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melkh
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Додано: Вів 07 тра, 2024 13:30
melkh написав:svmasha30
чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.
В умовах акції не написано, що треба дочекатись повідомлення.
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Ferlakur
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Додано: Вів 07 тра, 2024 14:04
Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.
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melkh
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:17
WallNutPen
а ПУМБ не дає платити на перед, тільки стільки скілкьи в квитанції і все
в приваті можна платити наперед?
і ще підкажіть хто знає де шукати умови акції на комуналку і умови акцїї знижки на ВДНГ?
по посиланню яке в додатку привату
нічього не найшов
а акції у мене активніhttps://newpromos.privatbank.ua/
комуналка окремо гуглиться, але чого її прибрали з сторінки PROMOS?
ВДНГ гуглиться тільки стара акція за 2023
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 08 тра, 2024 12:04
quadro_tony_da написав:
WallNutPen а ПУМБ не дає платити на перед, тільки стільки скілкьи в квитанції і все
в приваті можна платити наперед?
Я без проблем плачу в пумбе ту сумму которую мне надо - по всем моим комунальным предприятиям пумба поставить свою сумму дает. Приват кстати тоже.
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WallNutPen
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