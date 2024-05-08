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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 20:34
melkh а де я написала, що чекаю кешбек за "оплату частинами"? Я написала "ні на що". Тобто, на наступні покупки кешбека нема. Дякую
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41
svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:30
Додано: Вів 07 тра, 2024 14:04
Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:17
WallNutPen а ПУМБ не дає платити на перед, тільки стільки скілкьи в квитанції і все
в приваті можна платити наперед?
і ще підкажіть хто знає де шукати умови акції на комуналку і умови акцїї знижки на ВДНГ?
по посиланню яке в додатку привату
нічього не найшов
а акції у мене активні
комуналка окремо гуглиться, але чого її прибрали з сторінки PROMOS?
ВДНГ гуглиться тільки стара акція за 2023
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:04
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 08 тра, 2024 20:44
Re: ПриватБанк
Не можу знайти свою $ картку. Чи може вона не в пластику? Підкажіть як розпізнати діджиталки в додатку.
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