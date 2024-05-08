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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

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ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:34

melkh а де я написала, що чекаю кешбек за "оплату частинами"? Я написала "ні на що". Тобто, на наступні покупки кешбека нема. Дякую
svmasha30
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Повідомлень: 192
З нами з: 11.12.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41

svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.
melkh
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Повідомлень: 964
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:30

  melkh написав:svmasha30 чекайте на повідомлення від банку, що акція підключена, мені прийшла не зразу, або турбуйте ГЛ.

В умовах акції не написано, що треба дочекатись повідомлення.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:04

Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.
melkh
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Повідомлень: 964
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:17

WallNutPen а ПУМБ не дає платити на перед, тільки стільки скілкьи в квитанції і все

в приваті можна платити наперед?

і ще підкажіть хто знає де шукати умови акції на комуналку і умови акцїї знижки на ВДНГ?
по посиланню яке в додатку привату
нічього не найшов

а акції у мене активні

https://newpromos.privatbank.ua/

комуналка окремо гуглиться, але чого її прибрали з сторінки PROMOS?
ВДНГ гуглиться тільки стара акція за 2023
quadro_tony_da
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Повідомлень: 51
З нами з: 05.04.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:04

Re: ПриватБанк

  quadro_tony_da написав:WallNutPen а ПУМБ не дає платити на перед, тільки стільки скілкьи в квитанції і все

в приваті можна платити наперед?

Я без проблем плачу в пумбе ту сумму которую мне надо - по всем моим комунальным предприятиям пумба поставить свою сумму дает. Приват кстати тоже.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:44

Re: ПриватБанк

Не можу знайти свою $ картку. Чи може вона не в пластику? Підкажіть як розпізнати діджиталки в додатку.
valya
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Повідомлень: 1836
З нами з: 31.10.12
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  #<1 ... 392393394395
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