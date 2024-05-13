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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 19:01
Goodman написав:
нараховує тілько с кредитних грошей
Оплатив кредитними, але тільки з картки довіреної особи (я власник картки, а власник рахунку інша людина) -- кешбеку немає.
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 21:01
native написав:klug
Как будто бы у банка и без того не было доступа ко всей информации по транзакциям...
У тому і прикол, що я не бачу, чому б банк для власних потреб задавав такі запитання. Є підозра, що це дозвіл зливати цю інфу у тому чи іншому вигляді 3-м сторонам, але щоб це підтвердити або спростувати треба, ймовірно, копати ДКБО. Мені поки ліньки, може у когось параноя гостріша і він вже пошукав?
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:45
klug написав: native написав:klug
Как будто бы у банка и без того не было доступа ко всей информации по транзакциям...
У тому і прикол, що я не бачу, чому б банк для власних потреб задавав такі запитання. Є підозра, що це дозвіл зливати цю інфу у тому чи іншому вигляді 3-м сторонам, але щоб це підтвердити або спростувати треба, ймовірно, копати ДКБО. Мені поки ліньки, може у когось параноя гостріша і він вже пошукав?
Я теж подумав, що це якась програмна поробка 3ї сторони, яка на аутсорсі обслуговує Приват-Промо
Агаа, може прям із ТЦК
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Додано: Суб 11 тра, 2024 01:12
Я таки не витримав і пішов почитав ДКБО, але ясніше не стало - основний текст про взаємодію між бізнесом, що розміщує акційні пропозиції та Прихватом. Як завжди, Прихват бере комісію та здійснює модерацію, але уся відповідальність на бізнесі. Із підозрілого хіба ось це:
4.4.1.1. Банк зобов'язується надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги шляхом формування аналітичних даних для ефективного розміщення інформації про товари та послуги Клієнта, які можуть бути оплачені з використанням Платіжних карток, емітованих Банком, та акції, що проводяться за участі Банку, та розміщення цієї інформації у Системі "Приват24" (мобільна та web-версіі для фізичних осіб), а Клієнт зобов'язується оплатити послуги Банку в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Але тут може ховатися і щось відносно безневинне, типу можливості розміщення акцій спеціально для пенсіонерів з племяшем. Ну, і таке:
4.4.7.8.4.2. Банк зобов'язується забезпечити впровадження обліку транзакцій держателів Платіжних карток, які відповідають вимогам, встановленим Клієнтом в розділі "Маркетинг", у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту проставлення статусу успішної модерації пропозиції Клієнта.
Але теж може бути лише про те, що банк веде облік тих, кому потрібно виплатити кишмиш, але прямо не написано, що він збирається ділитися таким реєстром.
Взагалі, враховуючи, що там схоже буде дике поле з рекламодавців, навряд їм будуть зливати щось чутливе.
Стосовно самих держателів карток (нас із вами) пише лише дуже коротко, що якщо вже є 18 років та є РНОКПП, то маємо право брати участь та отримувати бонуси та знижки.
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klug
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Додано: Суб 11 тра, 2024 08:27
klug написав:
От так за 300 грн кишмишу можна легко спалити усі конспіративні квартири
я саме бачу те, що бюджет акції обмежено, хто перший встав того і тапки, засунули "комуналку" в тундру.
настав час привату віддавати борги за юзання клієнтів на свій смак.
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Goodman
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:30
в оновленому додатку не вся історія балів, бачу тальки за останні дні
мабуть не підтягнулось
тим часом нарахували кешбек за сеанс в кіно який відмінили із-за тривоги і повернули кошти
побачим, чи кешбек теж віднімуть
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 14 тра, 2024 00:12
quadro_tony_da в мене всі бали, що були нараховані до 08.05 не відображаються у застосунку, а з - то всі в застосунку.
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melkh
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