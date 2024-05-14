У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).
P.S. у П24 зникли усі шаблони на платежі. Замахало це глюкало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:48
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:54
Тумба Приватбанка
Нагадайте,тумбу привата годувати євро можна? Про долари знаю, що можна.
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:13
Раньше на экране тумбы всегда писало какие валюты можна в нее пихать. И какого минимального номинала. Пишет ли сейчас не знаю - давно ничего #зеленомулайну не пополняю, но обычно можно было пихать все три основные валюты в Украине (бакс ойро и гривню). Хотя до войны встречал и чисто гривневый терминал.
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