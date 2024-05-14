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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:48

  kulikrom написав:Чомусь не у всіх у Привіті

У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).

P.S. у П24 зникли усі шаблони на платежі. Замахало це глюкало.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:54

Тумба Приватбанка

Нагадайте,тумбу привата годувати євро можна? Про долари знаю, що можна.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:13

  IDAN написав:Нагадайте,тумбу привата годувати євро можна? Про долари знаю, що можна.

Раньше на экране тумбы всегда писало какие валюты можна в нее пихать. И какого минимального номинала. Пишет ли сейчас не знаю - давно ничего #зеленомулайну не пополняю, но обычно можно было пихать все три основные валюты в Украине (бакс ойро и гривню). Хотя до войны встречал и чисто гривневый терминал.
WallNutPen
 
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