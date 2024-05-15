У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:48
У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).
Востаннє редагувалось klug в Сер 15 тра, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:54
Тумба Приватбанка
Нагадайте,тумбу привата годувати євро можна? Про долари знаю, що можна.
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:13
Раньше на экране тумбы всегда писало какие валюты можна в нее пихать. И какого минимального номинала. Пишет ли сейчас не знаю - давно ничего #зеленомулайну не пополняю, но обычно можно было пихать все три основные валюты в Украине (бакс ойро и гривню). Хотя до войны встречал и чисто гривневый терминал.
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:38
пише валюту та номінал
євро приймає
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:39
в нових терміналах, що приймають по 200 купюр не пише на екрані (як було в старих ТСО)
але має приймати
Додано: Сер 15 тра, 2024 06:20
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:13
Re: ПриватБанк
З'явився кешбек 3% на дім та ремонт в розділі Привіт
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