У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:48
У "Привіт" тепер будуть персоніфіковані акції: дітям на вейпи, батькам на горілку (чи навпаки).
Востаннє редагувалось klug в Сер 15 тра, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:54
Тумба Приватбанка
Нагадайте,тумбу привата годувати євро можна? Про долари знаю, що можна.
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:13
Раньше на экране тумбы всегда писало какие валюты можна в нее пихать. И какого минимального номинала. Пишет ли сейчас не знаю - давно ничего #зеленомулайну не пополняю, но обычно можно было пихать все три основные валюты в Украине (бакс ойро и гривню). Хотя до войны встречал и чисто гривневый терминал.
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:38
пише валюту та номінал
євро приймає
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:39
в нових терміналах, що приймають по 200 купюр не пише на екрані (як було в старих ТСО)
але має приймати
Додано: Сер 15 тра, 2024 06:20
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:13
Re: ПриватБанк
З'явився кешбек 3% на дім та ремонт в розділі Привіт
Додано: Сер 15 тра, 2024 18:37
...тільки за кредитні до 23:59 15 липня 2024 року
2.4. Місце проведення Акції: торгові точки в категорії «Будівництво та ремонт», що мають термінали з MCC:
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 4225, 4900, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5963, 5996, 5998, 7349, 7394, 763, 7641, 7692, 7699, 780, 5193, 5310, 5999.
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