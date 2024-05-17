nnallex написав:просто не вистачає злості на керівництво банку, в харківській області тривоги майже цілодобово і замість того, щоб якось вирішувати проблему, як інші банки, думати хоч трохи про клієнтів, вони маринують пенсіонерів під відділеннями, знущання вищого ступеня-тримати людей біля входу і не пускати в всередину, тому що повітряна тривога!
Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".