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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:02
nnallex написав:
просто не вистачає злості на керівництво банку, в харківській області тривоги майже цілодобово і замість того, щоб якось вирішувати проблему, як інші банки, думати хоч трохи про клієнтів, вони маринують пенсіонерів під відділеннями, знущання вищого ступеня-тримати людей біля входу і не пускати в всередину, тому що повітряна тривога!
Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:50
потрібно отримати(оновити) іменну універсальну Голд саме кредитну за BINом.
Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
А як зараз?
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