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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:02

  nnallex написав:просто не вистачає злості на керівництво банку, в харківській області тривоги майже цілодобово і замість того, щоб якось вирішувати проблему, як інші банки, думати хоч трохи про клієнтів, вони маринують пенсіонерів під відділеннями, знущання вищого ступеня-тримати людей біля входу і не пускати в всередину, тому що повітряна тривога!

Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:50

Re: ПриватБанк

потрібно отримати(оновити) іменну універсальну Голд саме кредитну за BINом.
Раніше, щоб гарантовано таку отримати, треба було замовляти VISA (а не МС).
А як зараз?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:35

  melkh написав:Ferlakur до вашого відома, до того моменту, як не прийшло повідомлення, здійснював оплату, то кешбек не нараховувався.


То є не good. Телефонувала у підтримку. Сформували заявку з другого разу, за тиждень після першого звернення (так різно оператори працюють) . Врешті нарахували те, що ДО повідомлення. Світиться лише в старої веб-версії, не в Привіт. Побачимо, виведуть чи ще раз звертатися.

Незрозуміло як воно з Привітом корегується, бо у веб-версії кешбек нарахований майже під ліміт, а Привіт 300 доступних показує🤔
Враження, що сирий, недопрацьований продукт запустили
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:16

  moveton написав:Не знаю что там решают в Харькове и каким образом это законно возможно, но в Одессе я не видел банка, который бы работал во время тревоги. Так что можно сказать, что Привате решено именно так, "как в других банках".
И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:57

  Кащей написав:И Аккорд тревожится вместе со всеми? У нас это самый бесстрашный банк.

Фиг его знает. Я всё таки стараюсь в тревоги не бегать по банкам для выяснения насколько они законы соблюдают. Сенс всегда боится, это вижу регулярно. Недавно в Восток хотел - он тоже. А ведь Восток даже не госбанк. В Кредо ещё недавно был опыт: тоже закрыты.
moveton
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  #<1 ... 396397398399
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