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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 397398399400 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 10 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 19 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 9 Всього голосів : 69 Додано: Нед 19 тра, 2024 19:33 Ferlakur у вас же у новой карты останется тот же самый счет на который вам банк успешно вернет деньги по реверсейлу. Я в 2019 году покупал авиабилеты на май 2020 в ЭйрМальта, рейсы естественно были отменены из-за ковида. Возврат был осуществлен в январе 2022, когда карта с которой платилось естественно умерла уже давно (если мне не изменяет память ее валидность заканчивалась осенью 2020) тем не менее все успешно вернулось на тот счет к которому была совсем другая карта открыта уже больше года. Т.е. закрытие карты для возвратов особого значения не имеет поскольку у вашего банка все данные сохраняются и они даже при закрытии счета могут вам потом зачислить деньги на другой счёт (для этого у вас вероятно запросят вашего указания куда зачислить деньги). А если счет с которого было списание все еще жив - так проблем быть и вовсе не должно WallNutPen Повідомлень: 1126 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:01 Кто-то платил коммуналку через payhub? Значка кэшбека нет, хотя в прошлую акцию был. Оплата с кредитных. Акция в привете активирована. klimig Повідомлень: 7 З нами з: 15.06.21 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 397398399400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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