|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2024 19:33
Ferlakur у вас же у новой карты останется тот же самый счет на который вам банк успешно вернет деньги по реверсейлу. Я в 2019 году покупал авиабилеты на май 2020 в ЭйрМальта, рейсы естественно были отменены из-за ковида. Возврат был осуществлен в январе 2022, когда карта с которой платилось естественно умерла уже давно (если мне не изменяет память ее валидность заканчивалась осенью 2020) тем не менее все успешно вернулось на тот счет к которому была совсем другая карта открыта уже больше года. Т.е. закрытие карты для возвратов особого значения не имеет поскольку у вашего банка все данные сохраняются и они даже при закрытии счета могут вам потом зачислить деньги на другой счёт (для этого у вас вероятно запросят вашего указания куда зачислить деньги). А если счет с которого было списание все еще жив - так проблем быть и вовсе не должно
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:01
Кто-то платил коммуналку через payhub? Значка кэшбека нет, хотя в прошлую акцию был. Оплата с кредитных. Акция в привете активирована.
Додано: Пон 20 тра, 2024 20:17
|