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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
19
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:33

Ferlakur у вас же у новой карты останется тот же самый счет на который вам банк успешно вернет деньги по реверсейлу. Я в 2019 году покупал авиабилеты на май 2020 в ЭйрМальта, рейсы естественно были отменены из-за ковида. Возврат был осуществлен в январе 2022, когда карта с которой платилось естественно умерла уже давно (если мне не изменяет память ее валидность заканчивалась осенью 2020) тем не менее все успешно вернулось на тот счет к которому была совсем другая карта открыта уже больше года. Т.е. закрытие карты для возвратов особого значения не имеет поскольку у вашего банка все данные сохраняются и они даже при закрытии счета могут вам потом зачислить деньги на другой счёт (для этого у вас вероятно запросят вашего указания куда зачислить деньги). А если счет с которого было списание все еще жив - так проблем быть и вовсе не должно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:01

Кто-то платил коммуналку через payhub? Значка кэшбека нет, хотя в прошлую акцию был. Оплата с кредитных. Акция в привете активирована.
klimig
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:09

п24 в условии
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:17

  v57 написав:п24 в условии

Там есть еще одна акция "Дім і ремонт", где в том числе МСС 4900.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:36

єПідтримка

Шановні, підкадіть, будь ласка, як з єПідтримки Привата без комісій зняти/переказати (на Райф)? Ліміти?
Дякую.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:41

Depo13 Зняти через термінал скануючи qr код по 20 тис, або в касі 100 тис без комісу. Переказами просто так не вийде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:59

  Ой+ написав: в касі 100 тис без комісу.

Це ліміт на місяць чи день?
Дякую.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:00

  Depo13 написав:Шановні, підкадіть, будь ласка, як з єПідтримки Привата без комісій зняти/переказати (на Райф)? Ліміти?
Дякую.
замовлення готівки в застосунку , закинути в терміналі/касі аваль
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:26

Depo13 На день від НБУ у всіх банках по одній особі в грн чи в еквіваленті.
Ой+
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