Додано: Нед 19 тра, 2024 19:33

Ferlakur у вас же у новой карты останется тот же самый счет на который вам банк успешно вернет деньги по реверсейлу. Я в 2019 году покупал авиабилеты на май 2020 в ЭйрМальта, рейсы естественно были отменены из-за ковида. Возврат был осуществлен в январе 2022, когда карта с которой платилось естественно умерла уже давно (если мне не изменяет память ее валидность заканчивалась осенью 2020) тем не менее все успешно вернулось на тот счет к которому была совсем другая карта открыта уже больше года. Т.е. закрытие карты для возвратов особого значения не имеет поскольку у вашего банка все данные сохраняются и они даже при закрытии счета могут вам потом зачислить деньги на другой счёт (для этого у вас вероятно запросят вашего указания куда зачислить деньги). А если счет с которого было списание все еще жив - так проблем быть и вовсе не должно