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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:00

moveton А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:13

  Ой+ написав:moveton А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?

Именно єпідтримка вряд ли, но лимит НБУ же не специфично про неё. Можно и по другим картам разбросать в том же банке. Даже в Привате можно иметь пачку КДВ и без комисов на них отправить через Приватвклад.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:32

  moveton написав:
  Ой+ написав:moveton А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?

Именно єпідтримка вряд ли, но лимит НБУ же не специфично про неё. Можно и по другим картам разбросать в том же банке. Даже в Привате можно иметь пачку КДВ и без комисов на них отправить через Приватвклад.

Нитка розмови - гроші зайдуть на єпідтримку в приваті. Можна з них на приватвклад і без комісу? Щось не пам'ятаю деталей, але вроді ні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:45

  Ой+ написав:Нитка розмови - гроші зайдуть на єпідтримку в приваті. Можна з них на приватвклад і без комісу? Щось не пам'ятаю деталей, але вроді ні.

Не пробовал, но думаю, что должны. Это же тоже по сути КДВ.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:55

moveton Ну так пробуйте. Ні поповнити приватвклад, ні зняти з нього на є Підтримку не пущає. Я от і перекинувся отримувати Овдп з Дії на сенс, оскільки з сенсу значно легше далі щось робити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:22

  Ой+ написав:moveton Ну так пробуйте. Ні поповнити приватвклад, ні зняти з нього на є Підтримку не пущає. Я от і перекинувся отримувати Овдп з Дії на сенс, оскільки з сенсу значно легше далі щось робити.


А що з єпідтримку привата СЕП платний ?
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