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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 21:00
moveton А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:13
Ой+ написав:moveton
А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?
Именно єпідтримка вряд ли, но лимит НБУ же не специфично про неё. Можно и по другим картам разбросать в том же банке. Даже в Привате можно иметь пачку КДВ и без комисов на них отправить через Приватвклад.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:32
moveton написав: Ой+ написав:moveton
А може бути понад 1 (одна) єпідтримка в одному банку на одну особу?
Именно єпідтримка вряд ли, но лимит НБУ же не специфично про неё. Можно и по другим картам разбросать в том же банке. Даже в Привате можно иметь пачку КДВ и без комисов на них отправить через Приватвклад.
Нитка розмови - гроші зайдуть на єпідтримку в приваті. Можна з них на приватвклад і без комісу? Щось не пам'ятаю деталей, але вроді ні.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:45
Ой+ написав:
Нитка розмови - гроші зайдуть на єпідтримку в приваті. Можна з них на приватвклад і без комісу? Щось не пам'ятаю деталей, але вроді ні.
Не пробовал, но думаю, что должны. Это же тоже по сути КДВ.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:55
moveton Ну так пробуйте. Ні поповнити приватвклад, ні зняти з нього на є Підтримку не пущає. Я от і перекинувся отримувати Овдп з Дії на сенс, оскільки з сенсу значно легше далі щось робити.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:22
Ой+ написав:moveton
Ну так пробуйте. Ні поповнити приватвклад, ні зняти з нього на є Підтримку не пущає. Я от і перекинувся отримувати Овдп з Дії на сенс, оскільки з сенсу значно легше далі щось робити.
А що з єпідтримку привата СЕП платний ?
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