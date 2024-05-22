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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:05
sens написав:
купляти безкоштовно з будь-якої гривневої картки в застосунку дія
Наприклад з кредитки моно без комісії не купиш. Ну а "безкоштовно" взагалі ніякою не купиш
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