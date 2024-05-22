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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:05

Re: ПриватБанк

  sens написав:купляти безкоштовно з будь-якої гривневої картки в застосунку дія

Наприклад з кредитки моно без комісії не купиш. Ну а "безкоштовно" взагалі ніякою не купиш :D
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48

Re: ПриватБанк

Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:50

  посетитель написав:Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?

Да
Ferlakur
 
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